Valute / PRPO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRPO: Precipio Inc
16.69 USD 0.88 (5.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRPO ha avuto una variazione del -5.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.01 e ad un massimo di 17.50.
Segui le dinamiche di Precipio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPO News
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
16.01 17.50
Intervallo Annuale
3.90 22.38
- Chiusura Precedente
- 17.57
- Apertura
- 17.48
- Bid
- 16.69
- Ask
- 16.99
- Minimo
- 16.01
- Massimo
- 17.50
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -5.01%
- Variazione Mensile
- 10.82%
- Variazione Semestrale
- 189.76%
- Variazione Annuale
- 145.08%
21 settembre, domenica