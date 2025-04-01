통화 / PRPO
PRPO: Precipio Inc
16.69 USD 0.88 (5.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRPO 환율이 오늘 -5.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.01이고 고가는 17.50이었습니다.
Precipio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRPO News
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.01 17.50
년간 변동
3.90 22.38
- 이전 종가
- 17.57
- 시가
- 17.48
- Bid
- 16.69
- Ask
- 16.99
- 저가
- 16.01
- 고가
- 17.50
- 볼륨
- 54
- 일일 변동
- -5.01%
- 월 변동
- 10.82%
- 6개월 변동
- 189.76%
- 년간 변동율
- 145.08%
20 9월, 토요일