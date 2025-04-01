시세섹션
통화 / PRPO
주식로 돌아가기

PRPO: Precipio Inc

16.69 USD 0.88 (5.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PRPO 환율이 오늘 -5.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.01이고 고가는 17.50이었습니다.

Precipio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRPO News

일일 변동 비율
16.01 17.50
년간 변동
3.90 22.38
이전 종가
17.57
시가
17.48
Bid
16.69
Ask
16.99
저가
16.01
고가
17.50
볼륨
54
일일 변동
-5.01%
월 변동
10.82%
6개월 변동
189.76%
년간 변동율
145.08%
20 9월, 토요일