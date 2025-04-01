货币 / PRPO
PRPO: Precipio Inc
17.84 USD 0.57 (3.10%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRPO汇率已更改-3.10%。当日，交易品种以低点17.00和高点18.50进行交易。
关注Precipio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRPO新闻
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
17.00 18.50
年范围
3.90 22.38
- 前一天收盘价
- 18.41
- 开盘价
- 18.50
- 卖价
- 17.84
- 买价
- 18.14
- 最低价
- 17.00
- 最高价
- 18.50
- 交易量
- 36
- 日变化
- -3.10%
- 月变化
- 18.46%
- 6个月变化
- 209.72%
- 年变化
- 161.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值