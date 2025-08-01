Dövizler / PRI
PRI: Primerica Inc
275.36 USD 2.78 (1.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRI fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 268.46 ve Yüksek fiyatı olarak 276.41 aralığında işlem gördü.
Primerica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
268.46 276.41
Yıllık aralık
232.11 307.91
- Önceki kapanış
- 272.58
- Açılış
- 271.73
- Satış
- 275.36
- Alış
- 275.66
- Düşük
- 268.46
- Yüksek
- 276.41
- Hacim
- 249
- Günlük değişim
- 1.02%
- Aylık değişim
- 3.13%
- 6 aylık değişim
- -3.48%
- Yıllık değişim
- 3.42%
21 Eylül, Pazar