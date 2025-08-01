FiyatlarBölümler
PRI: Primerica Inc

275.36 USD 2.78 (1.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRI fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 268.46 ve Yüksek fiyatı olarak 276.41 aralığında işlem gördü.

Primerica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
268.46 276.41
Yıllık aralık
232.11 307.91
Önceki kapanış
272.58
Açılış
271.73
Satış
275.36
Alış
275.66
Düşük
268.46
Yüksek
276.41
Hacim
249
Günlük değişim
1.02%
Aylık değişim
3.13%
6 aylık değişim
-3.48%
Yıllık değişim
3.42%
21 Eylül, Pazar