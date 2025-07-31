Валюты / PRI
PRI: Primerica Inc
268.20 USD 1.56 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRI за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 266.64, а максимальная — 270.25.
Следите за динамикой Primerica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRI
Дневной диапазон
266.64 270.25
Годовой диапазон
232.11 307.91
- Предыдущее закрытие
- 269.76
- Open
- 269.80
- Bid
- 268.20
- Ask
- 268.50
- Low
- 266.64
- High
- 270.25
- Объем
- 469
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -5.99%
- Годовое изменение
- 0.73%
