PRI: Primerica Inc

272.58 USD 1.68 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRI hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 269.48 bis zu einem Hoch von 274.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Primerica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
269.48 274.86
Jahresspanne
232.11 307.91
Vorheriger Schlusskurs
270.90
Eröffnung
269.48
Bid
272.58
Ask
272.88
Tief
269.48
Hoch
274.86
Volumen
156
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
-4.45%
Jahresänderung
2.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K