PRGS: Progress Software Corporation

41.96 USD 1.49 (3.43%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRGS fiyatı bugün -3.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.94 ve Yüksek fiyatı olarak 43.66 aralığında işlem gördü.

Progress Software Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.94 43.66
Yıllık aralık
41.25 70.56
Önceki kapanış
43.45
Açılış
43.59
Satış
41.96
Alış
42.26
Düşük
41.94
Yüksek
43.66
Hacim
2.566 K
Günlük değişim
-3.43%
Aylık değişim
-8.04%
6 aylık değişim
-23.32%
Yıllık değişim
-37.82%
21 Eylül, Pazar