Dövizler / PRGS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRGS: Progress Software Corporation
41.96 USD 1.49 (3.43%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRGS fiyatı bugün -3.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.94 ve Yüksek fiyatı olarak 43.66 aralığında işlem gördü.
Progress Software Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRGS haberleri
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- Progress Software expands AI coding assistants across UI libraries
- Adobe Systems (ADBE) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Progress Software: Compelling Buy After The Crash (NASDAQ:PRGS)
- Synopsys (SNPS) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Progress Software stock hits 52-week low at 42.88 USD
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Gawlick Rainer buys Progress Software (PRGS) shares worth $74k
- Is the Options Market Predicting a Spike in Progress Software Stock?
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.40
- Progress Software increases credit facility to $1.5 billion
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.52
- Progress Software stock price target lowered to $57 at Citi
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Progress Software stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Robinhood To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Conagra Brands (NYSE:CAG), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- DA Davidson raises Progress Software stock price target to $75 on acquisition
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Progress Software Stock Q2: Overall Performance Is Lacking (NASDAQ:PRGS)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Günlük aralık
41.94 43.66
Yıllık aralık
41.25 70.56
- Önceki kapanış
- 43.45
- Açılış
- 43.59
- Satış
- 41.96
- Alış
- 42.26
- Düşük
- 41.94
- Yüksek
- 43.66
- Hacim
- 2.566 K
- Günlük değişim
- -3.43%
- Aylık değişim
- -8.04%
- 6 aylık değişim
- -23.32%
- Yıllık değişim
- -37.82%
21 Eylül, Pazar