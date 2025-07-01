통화 / PRGS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRGS: Progress Software Corporation
41.96 USD 1.49 (3.43%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRGS 환율이 오늘 -3.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.94이고 고가는 43.66이었습니다.
Progress Software Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRGS News
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- Progress Software expands AI coding assistants across UI libraries
- Adobe Systems (ADBE) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Progress Software: Compelling Buy After The Crash (NASDAQ:PRGS)
- Synopsys (SNPS) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Progress Software stock hits 52-week low at 42.88 USD
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Gawlick Rainer buys Progress Software (PRGS) shares worth $74k
- Is the Options Market Predicting a Spike in Progress Software Stock?
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.40
- Progress Software increases credit facility to $1.5 billion
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.52
- Progress Software stock price target lowered to $57 at Citi
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Progress Software stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Robinhood To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Conagra Brands (NYSE:CAG), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- DA Davidson raises Progress Software stock price target to $75 on acquisition
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Progress Software Stock Q2: Overall Performance Is Lacking (NASDAQ:PRGS)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
일일 변동 비율
41.94 43.66
년간 변동
41.25 70.56
- 이전 종가
- 43.45
- 시가
- 43.59
- Bid
- 41.96
- Ask
- 42.26
- 저가
- 41.94
- 고가
- 43.66
- 볼륨
- 2.566 K
- 일일 변동
- -3.43%
- 월 변동
- -8.04%
- 6개월 변동
- -23.32%
- 년간 변동율
- -37.82%
20 9월, 토요일