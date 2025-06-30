Валюты / PRGS
PRGS: Progress Software Corporation
42.11 USD 0.68 (1.64%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRGS за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.25, а максимальная — 42.31.
Следите за динамикой Progress Software Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRGS
- Adobe Systems (ADBE) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Progress Software: Compelling Buy After The Crash (NASDAQ:PRGS)
- Synopsys (SNPS) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Progress Software stock hits 52-week low at 42.88 USD
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Gawlick Rainer buys Progress Software (PRGS) shares worth $74k
- Is the Options Market Predicting a Spike in Progress Software Stock?
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.40
- Progress Software increases credit facility to $1.5 billion
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.52
- Progress Software stock price target lowered to $57 at Citi
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Progress Software stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Robinhood To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Conagra Brands (NYSE:CAG), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- DA Davidson raises Progress Software stock price target to $75 on acquisition
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Progress Software Stock Q2: Overall Performance Is Lacking (NASDAQ:PRGS)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Progress Software Corporation (PRGS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Progress Software Q2 2025 earnings beat expectations
Дневной диапазон
41.25 42.31
Годовой диапазон
41.25 70.56
- Предыдущее закрытие
- 41.43
- Open
- 41.28
- Bid
- 42.11
- Ask
- 42.41
- Low
- 41.25
- High
- 42.31
- Объем
- 1.563 K
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- -7.71%
- 6-месячное изменение
- -23.04%
- Годовое изменение
- -37.60%
