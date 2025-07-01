Devises / PRGS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PRGS: Progress Software Corporation
41.96 USD 1.49 (3.43%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRGS a changé de -3.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.94 et à un maximum de 43.66.
Suivez la dynamique Progress Software Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRGS Nouvelles
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- Progress Software expands AI coding assistants across UI libraries
- Adobe Systems (ADBE) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Progress Software: Compelling Buy After The Crash (NASDAQ:PRGS)
- Synopsys (SNPS) Lags Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Progress Software stock hits 52-week low at 42.88 USD
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Gawlick Rainer buys Progress Software (PRGS) shares worth $74k
- Is the Options Market Predicting a Spike in Progress Software Stock?
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.40
- Progress Software increases credit facility to $1.5 billion
- Progress Software stock hits 52-week low at $47.52
- Progress Software stock price target lowered to $57 at Citi
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Progress Software stock hits 52-week low at 50.62 USD
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Robinhood To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Conagra Brands (NYSE:CAG), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- DA Davidson raises Progress Software stock price target to $75 on acquisition
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Progress Software Stock Q2: Overall Performance Is Lacking (NASDAQ:PRGS)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Range quotidien
41.94 43.66
Range Annuel
41.25 70.56
- Clôture Précédente
- 43.45
- Ouverture
- 43.59
- Bid
- 41.96
- Ask
- 42.26
- Plus Bas
- 41.94
- Plus Haut
- 43.66
- Volume
- 2.566 K
- Changement quotidien
- -3.43%
- Changement Mensuel
- -8.04%
- Changement à 6 Mois
- -23.32%
- Changement Annuel
- -37.82%
20 septembre, samedi