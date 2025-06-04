Dövizler / PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
42.22 USD 3.01 (6.65%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRAX fiyatı bugün -6.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.15 ve Yüksek fiyatı olarak 45.93 aralığında işlem gördü.
Praxis Precision Medicines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
42.15 45.93
Yıllık aralık
26.70 91.83
- Önceki kapanış
- 45.23
- Açılış
- 44.88
- Satış
- 42.22
- Alış
- 42.52
- Düşük
- 42.15
- Yüksek
- 45.93
- Hacim
- 751
- Günlük değişim
- -6.65%
- Aylık değişim
- -6.39%
- 6 aylık değişim
- 12.77%
- Yıllık değişim
- -26.25%
21 Eylül, Pazar