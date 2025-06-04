QuotazioniSezioni
PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

42.22 USD 3.01 (6.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRAX ha avuto una variazione del -6.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.15 e ad un massimo di 45.93.

Segui le dinamiche di Praxis Precision Medicines Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.15 45.93
Intervallo Annuale
26.70 91.83
Chiusura Precedente
45.23
Apertura
44.88
Bid
42.22
Ask
42.52
Minimo
42.15
Massimo
45.93
Volume
751
Variazione giornaliera
-6.65%
Variazione Mensile
-6.39%
Variazione Semestrale
12.77%
Variazione Annuale
-26.25%
