통화 / PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

42.22 USD 3.01 (6.65%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PRAX 환율이 오늘 -6.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.15이고 고가는 45.93이었습니다.

Praxis Precision Medicines Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
42.15 45.93
년간 변동
26.70 91.83
이전 종가
45.23
시가
44.88
Bid
42.22
Ask
42.52
저가
42.15
고가
45.93
볼륨
751
일일 변동
-6.65%
월 변동
-6.39%
6개월 변동
12.77%
년간 변동율
-26.25%
20 9월, 토요일