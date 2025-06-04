통화 / PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
42.22 USD 3.01 (6.65%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRAX 환율이 오늘 -6.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.15이고 고가는 45.93이었습니다.
Praxis Precision Medicines Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRAX News
- 프락시스, 파이퍼 샌들러 ’비중확대’ 유지
- Praxis Precision Medicines stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines ends ATM agreement with Jefferies, initiates new $250 million program with TD Cowen
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines stock holds Buy rating at TD Cowen on promising seizure data
- Praxis: Positive 8-Week Radiant Study Data Leads To Other Expected Catalysts
- Praxis Precision Medicines stock price target raised by Wedbush to $33
- Guggenheim raises Praxis Precision Medicines stock price target on positive seizure drug data
- What's Going On With Praxis Precision Medicines Stock Monday? - Praxis Precision Medicine (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Praxis (PRAX) Q2 Loss Widens 90%
- Praxis Precision Q3 2025 slides: RADIANT study reveals promising epilepsy results
- Praxis Precision Medicines stock soars after positive epilepsy drug results
- Praxis Precision Medicines stock gets BTD for relutrigine, H.C. Wainwright maintains Buy
- FDA grants breakthrough therapy designation to Praxis’ relutrigine for pediatric epilepsy
- FDA grants breakthrough therapy status to Praxis’s relutrigine
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/15/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Praxis Precision Medicines, Inc. Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
일일 변동 비율
42.15 45.93
년간 변동
26.70 91.83
- 이전 종가
- 45.23
- 시가
- 44.88
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- 저가
- 42.15
- 고가
- 45.93
- 볼륨
- 751
- 일일 변동
- -6.65%
- 월 변동
- -6.39%
- 6개월 변동
- 12.77%
- 년간 변동율
- -26.25%
