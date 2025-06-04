Moedas / PRAX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
46.75 USD 2.72 (6.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRAX para hoje mudou para 6.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.53 e o mais alto foi 47.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Praxis Precision Medicines Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRAX Notícias
- Ações da Praxis Precision Medicines mantêm classificação acima da média na Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines ends ATM agreement with Jefferies, initiates new $250 million program with TD Cowen
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines stock holds Buy rating at TD Cowen on promising seizure data
- Praxis: Positive 8-Week Radiant Study Data Leads To Other Expected Catalysts
- Praxis Precision Medicines stock price target raised by Wedbush to $33
- Guggenheim raises Praxis Precision Medicines stock price target on positive seizure drug data
- What's Going On With Praxis Precision Medicines Stock Monday? - Praxis Precision Medicine (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Praxis (PRAX) Q2 Loss Widens 90%
- Praxis Precision Q3 2025 slides: RADIANT study reveals promising epilepsy results
- Praxis Precision Medicines stock soars after positive epilepsy drug results
- Praxis Precision Medicines stock gets BTD for relutrigine, H.C. Wainwright maintains Buy
- FDA grants breakthrough therapy designation to Praxis’ relutrigine for pediatric epilepsy
- FDA grants breakthrough therapy status to Praxis’s relutrigine
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/15/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Praxis Precision Medicines, Inc. Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
Faixa diária
45.53 47.98
Faixa anual
26.70 91.83
- Fechamento anterior
- 44.03
- Open
- 45.53
- Bid
- 46.75
- Ask
- 47.05
- Low
- 45.53
- High
- 47.98
- Volume
- 288
- Mudança diária
- 6.18%
- Mudança mensal
- 3.66%
- Mudança de 6 meses
- 24.87%
- Mudança anual
- -18.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh