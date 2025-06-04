货币 / PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
44.77 USD 2.77 (6.60%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRAX汇率已更改6.60%。当日，交易品种以低点41.89和高点44.97进行交易。
关注Praxis Precision Medicines Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRAX新闻
- Piper Sandler维持Praxis Precision Medicines股票"增持"评级
- Praxis Precision Medicines stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines ends ATM agreement with Jefferies, initiates new $250 million program with TD Cowen
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines stock holds Buy rating at TD Cowen on promising seizure data
- Praxis: Positive 8-Week Radiant Study Data Leads To Other Expected Catalysts
- Praxis Precision Medicines stock price target raised by Wedbush to $33
- Guggenheim raises Praxis Precision Medicines stock price target on positive seizure drug data
- What's Going On With Praxis Precision Medicines Stock Monday? - Praxis Precision Medicine (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Praxis (PRAX) Q2 Loss Widens 90%
- Praxis Precision Q3 2025 slides: RADIANT study reveals promising epilepsy results
- Praxis Precision Medicines stock soars after positive epilepsy drug results
- Praxis Precision Medicines stock gets BTD for relutrigine, H.C. Wainwright maintains Buy
- FDA grants breakthrough therapy designation to Praxis’ relutrigine for pediatric epilepsy
- FDA grants breakthrough therapy status to Praxis’s relutrigine
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/15/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Praxis Precision Medicines, Inc. Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
日范围
41.89 44.97
年范围
26.70 91.83
- 前一天收盘价
- 42.00
- 开盘价
- 42.18
- 卖价
- 44.77
- 买价
- 45.07
- 最低价
- 41.89
- 最高价
- 44.97
- 交易量
- 678
- 日变化
- 6.60%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- 19.58%
- 年变化
- -21.80%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值