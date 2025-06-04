CotationsSections
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

42.22 USD 3.01 (6.65%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PRAX a changé de -6.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.15 et à un maximum de 45.93.

Suivez la dynamique Praxis Precision Medicines Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
42.15 45.93
Range Annuel
26.70 91.83
Clôture Précédente
45.23
Ouverture
44.88
Bid
42.22
Ask
42.52
Plus Bas
42.15
Plus Haut
45.93
Volume
751
Changement quotidien
-6.65%
Changement Mensuel
-6.39%
Changement à 6 Mois
12.77%
Changement Annuel
-26.25%
