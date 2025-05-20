КотировкиРазделы
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

42.00 USD 1.55 (3.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRAX за сегодня изменился на 3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.12, а максимальная — 42.38.

Следите за динамикой Praxis Precision Medicines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.12 42.38
Годовой диапазон
26.70 91.83
Предыдущее закрытие
40.45
Open
40.63
Bid
42.00
Ask
42.30
Low
40.12
High
42.38
Объем
772
Дневное изменение
3.83%
Месячное изменение
-6.87%
6-месячное изменение
12.18%
Годовое изменение
-26.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.