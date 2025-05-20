Валюты / PRAX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
42.00 USD 1.55 (3.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRAX за сегодня изменился на 3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.12, а максимальная — 42.38.
Следите за динамикой Praxis Precision Medicines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRAX
- Praxis Precision Medicines ends ATM agreement with Jefferies, initiates new $250 million program with TD Cowen
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines stock holds Buy rating at TD Cowen on promising seizure data
- Praxis: Positive 8-Week Radiant Study Data Leads To Other Expected Catalysts
- Praxis Precision Medicines stock price target raised by Wedbush to $33
- Guggenheim raises Praxis Precision Medicines stock price target on positive seizure drug data
- What's Going On With Praxis Precision Medicines Stock Monday? - Praxis Precision Medicine (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Praxis (PRAX) Q2 Loss Widens 90%
- Praxis Precision Q3 2025 slides: RADIANT study reveals promising epilepsy results
- Praxis Precision Medicines stock soars after positive epilepsy drug results
- Praxis Precision Medicines stock gets BTD for relutrigine, H.C. Wainwright maintains Buy
- FDA grants breakthrough therapy designation to Praxis’ relutrigine for pediatric epilepsy
- FDA grants breakthrough therapy status to Praxis’s relutrigine
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/15/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Praxis Precision Medicines, Inc. Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Oppenheimer assigns outperform rating to Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines to Participate in Upcoming Conferences
Дневной диапазон
40.12 42.38
Годовой диапазон
26.70 91.83
- Предыдущее закрытие
- 40.45
- Open
- 40.63
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- Low
- 40.12
- High
- 42.38
- Объем
- 772
- Дневное изменение
- 3.83%
- Месячное изменение
- -6.87%
- 6-месячное изменение
- 12.18%
- Годовое изменение
- -26.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.