PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
45.23 USD 1.20 (2.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRAX hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.03 bis zu einem Hoch von 47.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Praxis Precision Medicines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.03 47.98
Jahresspanne
26.70 91.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.03
- Eröffnung
- 45.53
- Bid
- 45.23
- Ask
- 45.53
- Tief
- 45.03
- Hoch
- 47.98
- Volumen
- 1.032 K
- Tagesänderung
- 2.73%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 20.81%
- Jahresänderung
- -21.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K