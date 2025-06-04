KurseKategorien
Währungen / PRAX
Zurück zum Aktien

PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

45.23 USD 1.20 (2.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRAX hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.03 bis zu einem Hoch von 47.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Praxis Precision Medicines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRAX News

Tagesspanne
45.03 47.98
Jahresspanne
26.70 91.83
Vorheriger Schlusskurs
44.03
Eröffnung
45.53
Bid
45.23
Ask
45.53
Tief
45.03
Hoch
47.98
Volumen
1.032 K
Tagesänderung
2.73%
Monatsänderung
0.29%
6-Monatsänderung
20.81%
Jahresänderung
-21.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K