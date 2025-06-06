CotizacionesSecciones
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc

44.03 USD 2.03 (4.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PRAX de hoy ha cambiado un 4.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.89, mientras que el máximo ha alcanzado 46.05.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Praxis Precision Medicines Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
41.89 46.05
Rango anual
26.70 91.83
Cierres anteriores
42.00
Open
42.18
Bid
44.03
Ask
44.33
Low
41.89
High
46.05
Volumen
1.489 K
Cambio diario
4.83%
Cambio mensual
-2.37%
Cambio a 6 meses
17.60%
Cambio anual
-23.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B