Divisas / PRAX
PRAX: Praxis Precision Medicines Inc
44.03 USD 2.03 (4.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRAX de hoy ha cambiado un 4.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.89, mientras que el máximo ha alcanzado 46.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Praxis Precision Medicines Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRAX News
- Praxis Precision Medicines mantiene calificación de Sobreponderación en Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Praxis Precision Medicines ends ATM agreement with Jefferies, initiates new $250 million program with TD Cowen
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Praxis Precision Medicines stock holds Buy rating at TD Cowen on promising seizure data
- Praxis: Positive 8-Week Radiant Study Data Leads To Other Expected Catalysts
- Praxis Precision Medicines stock price target raised by Wedbush to $33
- Guggenheim raises Praxis Precision Medicines stock price target on positive seizure drug data
- What's Going On With Praxis Precision Medicines Stock Monday? - Praxis Precision Medicine (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAX)
- Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Praxis (PRAX) Q2 Loss Widens 90%
- Praxis Precision Q3 2025 slides: RADIANT study reveals promising epilepsy results
- Praxis Precision Medicines stock soars after positive epilepsy drug results
- Praxis Precision Medicines stock gets BTD for relutrigine, H.C. Wainwright maintains Buy
- FDA grants breakthrough therapy designation to Praxis’ relutrigine for pediatric epilepsy
- FDA grants breakthrough therapy status to Praxis’s relutrigine
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/15/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Praxis Precision Medicines stock
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
Rango diario
41.89 46.05
Rango anual
26.70 91.83
- Cierres anteriores
- 42.00
- Open
- 42.18
- Bid
- 44.03
- Ask
- 44.33
- Low
- 41.89
- High
- 46.05
- Volumen
- 1.489 K
- Cambio diario
- 4.83%
- Cambio mensual
- -2.37%
- Cambio a 6 meses
- 17.60%
- Cambio anual
- -23.09%
