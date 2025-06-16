PNQI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Nasdaq Internet ETF hisse senedi 55.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.10 - 55.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.70 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 50 değerine ulaştı. PNQI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Nasdaq Internet ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Nasdaq Internet ETF hisse senedi şu anda 55.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.88% ve USD değerlerini izler. PNQI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PNQI hisse senedi nasıl alınır? Invesco Nasdaq Internet ETF hisselerini şu anki 55.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.37 ve Ask 55.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 50 ve günlük değişim oranı 0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PNQI fiyat hareketlerini takip edin.

PNQI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Nasdaq Internet ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.75 - 57.16 ve mevcut fiyatı 55.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.37 veya Ask 55.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.43% ve 6 aylık değişim oranı 20.42% değerlerini karşılaştırır. PNQI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco NASDAQ Internet ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco NASDAQ Internet ETF hisse senedi yıllık olarak 57.16 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.75 - 57.16). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.70 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Nasdaq Internet ETF performansını takip edin.

Invesco NASDAQ Internet ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.75 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.75 - 57.16 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PNQI fiyat hareketlerini izleyin.