PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
El tipo de cambio de PNQI de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.10, mientras que el máximo ha alcanzado 55.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Nasdaq Internet ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNQI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PNQI hoy?
Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) se evalúa hoy en 55.37. El instrumento se negocia dentro de 55.10 - 55.39; el cierre de ayer ha sido 54.70 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PNQI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Nasdaq Internet ETF?
Invesco Nasdaq Internet ETF se evalúa actualmente en 55.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.88% y USD. Monitoree los movimientos de PNQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PNQI?
Puede comprar acciones de Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) al precio actual de 55.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 55.37 o 55.67, mientras que 50 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PNQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PNQI?
Invertir en Invesco Nasdaq Internet ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.75 - 57.16 y el precio actual 55.37. Muchos comparan -0.43% y 20.42% antes de colocar órdenes en 55.37 o 55.67. Estudie los cambios diarios de precios de PNQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco NASDAQ Internet ETF?
El precio más alto de Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) en el último año ha sido 57.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.75 - 57.16, una comparación con 54.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Nasdaq Internet ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco NASDAQ Internet ETF?
El precio más bajo de Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) para el año ha sido 37.75. La comparación con los actuales 55.37 y 37.75 - 57.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PNQI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PNQI?
En el pasado, Invesco Nasdaq Internet ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.70 y 26.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.70
- Open
- 55.19
- Bid
- 55.37
- Ask
- 55.67
- Low
- 55.10
- High
- 55.39
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- -0.43%
- Cambio a 6 meses
- 20.42%
- Cambio anual
- 26.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.