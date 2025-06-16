- Panoramica
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
Il tasso di cambio PNQI ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.10 e ad un massimo di 55.39.
Segui le dinamiche di Invesco Nasdaq Internet ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PNQI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PNQI oggi?
Oggi le azioni Invesco Nasdaq Internet ETF sono prezzate a 55.37. Viene scambiato all'interno di 55.10 - 55.39, la chiusura di ieri è stata 54.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PNQI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Nasdaq Internet ETF pagano dividendi?
Invesco Nasdaq Internet ETF è attualmente valutato a 55.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PNQI.
Come acquistare azioni PNQI?
Puoi acquistare azioni Invesco Nasdaq Internet ETF al prezzo attuale di 55.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 55.37 o 55.67, mentre 50 e 0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PNQI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PNQI?
Investire in Invesco Nasdaq Internet ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.75 - 57.16 e il prezzo attuale 55.37. Molti confrontano -0.43% e 20.42% prima di effettuare ordini su 55.37 o 55.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PNQI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco NASDAQ Internet ETF?
Il prezzo massimo di Invesco NASDAQ Internet ETF nell'ultimo anno è stato 57.16. All'interno di 37.75 - 57.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Nasdaq Internet ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco NASDAQ Internet ETF?
Il prezzo più basso di Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) nel corso dell'anno è stato 37.75. Confrontandolo con gli attuali 55.37 e 37.75 - 57.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PNQI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PNQI?
Invesco Nasdaq Internet ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.70 e 26.88%.
- Chiusura Precedente
- 54.70
- Apertura
- 55.19
- Bid
- 55.37
- Ask
- 55.67
- Minimo
- 55.10
- Massimo
- 55.39
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 1.22%
- Variazione Mensile
- -0.43%
- Variazione Semestrale
- 20.42%
- Variazione Annuale
- 26.88%
