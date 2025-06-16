KurseKategorien
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF

55.37 USD 0.67 (1.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PNQI hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.10 bis zu einem Hoch von 55.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Nasdaq Internet ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PNQI heute?

Die Aktie von Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) notiert heute bei 55.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.10 - 55.39 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.70 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von PNQI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PNQI Dividenden?

Invesco Nasdaq Internet ETF wird derzeit mit 55.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PNQI zu verfolgen.

Wie kaufe ich PNQI-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) zum aktuellen Kurs von 55.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.37 oder 55.67 platziert, während 50 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PNQI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PNQI-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Nasdaq Internet ETF müssen die jährliche Spanne 37.75 - 57.16 und der aktuelle Kurs 55.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.43% und 20.42%, bevor sie Orders zu 55.37 oder 55.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PNQI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco NASDAQ Internet ETF?

Der höchste Kurs von Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) im vergangenen Jahr lag bei 57.16. Innerhalb von 37.75 - 57.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Nasdaq Internet ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco NASDAQ Internet ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) im Laufe des Jahres betrug 37.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.37 und der Spanne 37.75 - 57.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PNQI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PNQI statt?

Invesco Nasdaq Internet ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.70 und 26.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
55.10 55.39
Jahresspanne
37.75 57.16
Vorheriger Schlusskurs
54.70
Eröffnung
55.19
Bid
55.37
Ask
55.67
Tief
55.10
Hoch
55.39
Volumen
50
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
-0.43%
6-Monatsänderung
20.42%
Jahresänderung
26.88%
