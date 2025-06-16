CotationsSections
PNQI
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF

55.37 USD 0.67 (1.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PNQI a changé de 1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.10 et à un maximum de 55.39.

Suivez la dynamique Invesco Nasdaq Internet ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PNQI aujourd'hui ?

L'action Invesco Nasdaq Internet ETF est cotée à 55.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 55.10 - 55.39, a clôturé hier à 54.70 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de PNQI présente ces mises à jour.

L'action Invesco Nasdaq Internet ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Nasdaq Internet ETF est actuellement valorisé à 55.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PNQI.

Comment acheter des actions PNQI ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Nasdaq Internet ETF au cours actuel de 55.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.37 ou de 55.67, le 50 et le 0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PNQI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PNQI ?

Investir dans Invesco Nasdaq Internet ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.75 - 57.16 et le prix actuel 55.37. Beaucoup comparent -0.43% et 20.42% avant de passer des ordres à 55.37 ou 55.67. Consultez le graphique du cours de PNQI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco NASDAQ Internet ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco NASDAQ Internet ETF l'année dernière était 57.16. Au cours de 37.75 - 57.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Nasdaq Internet ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco NASDAQ Internet ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) sur l'année a été 37.75. Sa comparaison avec 55.37 et 37.75 - 57.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PNQI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PNQI a-t-elle été divisée ?

Invesco Nasdaq Internet ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.70 et 26.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
55.10 55.39
Range Annuel
37.75 57.16
Clôture Précédente
54.70
Ouverture
55.19
Bid
55.37
Ask
55.67
Plus Bas
55.10
Plus Haut
55.39
Volume
50
Changement quotidien
1.22%
Changement Mensuel
-0.43%
Changement à 6 Mois
20.42%
Changement Annuel
26.88%
15 octobre, mercredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev