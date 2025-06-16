- Visão do mercado
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
A taxa do PNQI para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.10 e o mais alto foi 55.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Nasdaq Internet ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PNQI Notícias
- Should You Invest in the Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- PNQI: Not The Best Choice For Large-Cap Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PNQI hoje?
Hoje Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) está avaliado em 55.37. O instrumento é negociado dentro de 55.10 - 55.39, o fechamento de ontem foi 54.70, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PNQI em tempo real.
As ações de Invesco Nasdaq Internet ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Nasdaq Internet ETF está avaliado em 55.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.88% e USD. Monitore os movimentos de PNQI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PNQI?
Você pode comprar ações de Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) pelo preço atual 55.37. Ordens geralmente são executadas perto de 55.37 ou 55.67, enquanto 50 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PNQI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PNQI?
Investir em Invesco Nasdaq Internet ETF envolve considerar a faixa anual 37.75 - 57.16 e o preço atual 55.37. Muitos comparam -0.43% e 20.42% antes de enviar ordens em 55.37 ou 55.67. Estude as mudanças diárias de preço de PNQI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco NASDAQ Internet ETF?
O maior preço de Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) no último ano foi 57.16. As ações oscilaram bastante dentro de 37.75 - 57.16, e a comparação com 54.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Nasdaq Internet ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco NASDAQ Internet ETF?
O menor preço de Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) no ano foi 37.75. A comparação com o preço atual 55.37 e 37.75 - 57.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PNQI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PNQI?
No passado Invesco Nasdaq Internet ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.70 e 26.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.70
- Open
- 55.19
- Bid
- 55.37
- Ask
- 55.67
- Low
- 55.10
- High
- 55.39
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- -0.43%
- Mudança de 6 meses
- 20.42%
- Mudança anual
- 26.88%
