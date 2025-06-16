КотировкиРазделы
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF

55.37 USD 0.67 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PNQI за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.10, а максимальная — 55.39.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PNQI сегодня?

Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) сегодня оценивается на уровне 55.37. Инструмент торгуется в пределах 55.10 - 55.39, вчерашнее закрытие составило 54.70, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PNQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Nasdaq Internet ETF?

Invesco Nasdaq Internet ETF в настоящее время оценивается в 55.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.88% и USD. Отслеживайте движения PNQI на графике в реальном времени.

Как купить акции PNQI?

Вы можете купить акции Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) по текущей цене 55.37. Ордера обычно размещаются около 55.37 или 55.67, тогда как 50 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PNQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PNQI?

Инвестирование в Invesco Nasdaq Internet ETF предполагает учет годового диапазона 37.75 - 57.16 и текущей цены 55.37. Многие сравнивают -0.43% и 20.42% перед размещением ордеров на 55.37 или 55.67. Изучайте ежедневные изменения цены PNQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco NASDAQ Internet ETF?

Самая высокая цена Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) за последний год составила 57.16. Акции заметно колебались в пределах 37.75 - 57.16, сравнение с 54.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Nasdaq Internet ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco NASDAQ Internet ETF?

Самая низкая цена Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) за год составила 37.75. Сравнение с текущими 55.37 и 37.75 - 57.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PNQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PNQI?

В прошлом Invesco Nasdaq Internet ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.70 и 26.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.10 55.39
Годовой диапазон
37.75 57.16
Предыдущее закрытие
54.70
Open
55.19
Bid
55.37
Ask
55.67
Low
55.10
High
55.39
Объем
50
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
20.42%
Годовое изменение
26.88%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
10.7
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.