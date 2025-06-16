- Обзор рынка
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
Курс PNQI за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.10, а максимальная — 55.39.
Следите за динамикой Invesco Nasdaq Internet ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PNQI сегодня?
Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) сегодня оценивается на уровне 55.37. Инструмент торгуется в пределах 55.10 - 55.39, вчерашнее закрытие составило 54.70, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PNQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Nasdaq Internet ETF?
Invesco Nasdaq Internet ETF в настоящее время оценивается в 55.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.88% и USD. Отслеживайте движения PNQI на графике в реальном времени.
Как купить акции PNQI?
Вы можете купить акции Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI) по текущей цене 55.37. Ордера обычно размещаются около 55.37 или 55.67, тогда как 50 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PNQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PNQI?
Инвестирование в Invesco Nasdaq Internet ETF предполагает учет годового диапазона 37.75 - 57.16 и текущей цены 55.37. Многие сравнивают -0.43% и 20.42% перед размещением ордеров на 55.37 или 55.67. Изучайте ежедневные изменения цены PNQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco NASDAQ Internet ETF?
Самая высокая цена Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) за последний год составила 57.16. Акции заметно колебались в пределах 37.75 - 57.16, сравнение с 54.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Nasdaq Internet ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco NASDAQ Internet ETF?
Самая низкая цена Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) за год составила 37.75. Сравнение с текущими 55.37 и 37.75 - 57.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PNQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PNQI?
В прошлом Invesco Nasdaq Internet ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.70 и 26.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.70
- Open
- 55.19
- Bid
- 55.37
- Ask
- 55.67
- Low
- 55.10
- High
- 55.39
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- 20.42%
- Годовое изменение
- 26.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.