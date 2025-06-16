クォートセクション
通貨 / PNQI
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF

55.37 USD 0.67 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PNQIの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり55.10の安値と55.39の高値で取引されました。

Invesco Nasdaq Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PNQI株の現在の価格は？

Invesco Nasdaq Internet ETFの株価は本日55.37です。55.10 - 55.39内で取引され、前日の終値は54.70、取引量は50に達しました。PNQIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Nasdaq Internet ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Nasdaq Internet ETFの現在の価格は55.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.88%やUSDにも注目します。PNQIの動きはライブチャートで確認できます。

PNQI株を買う方法は？

Invesco Nasdaq Internet ETFの株は現在55.37で購入可能です。注文は通常55.37または55.67付近で行われ、50や0.33%が市場の動きを示します。PNQIの最新情報はライブチャートで確認できます。

PNQI株に投資する方法は？

Invesco Nasdaq Internet ETFへの投資では、年間の値幅37.75 - 57.16と現在の55.37を考慮します。注文は多くの場合55.37や55.67で行われる前に、-0.43%や20.42%と比較されます。PNQIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco NASDAQ Internet ETFの株の最高値は？

Invesco NASDAQ Internet ETFの過去1年の最高値は57.16でした。37.75 - 57.16内で株価は大きく変動し、54.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Nasdaq Internet ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco NASDAQ Internet ETFの株の最低値は？

Invesco NASDAQ Internet ETF(PNQI)の年間最安値は37.75でした。現在の55.37や37.75 - 57.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PNQIの動きはライブチャートで確認できます。

PNQIの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Nasdaq Internet ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.70、26.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
55.10 55.39
1年のレンジ
37.75 57.16
以前の終値
54.70
始値
55.19
買値
55.37
買値
55.67
安値
55.10
高値
55.39
出来高
50
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
-0.43%
6ヶ月の変化
20.42%
1年の変化
26.88%
