PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
PNQIの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり55.10の安値と55.39の高値で取引されました。
Invesco Nasdaq Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PNQI News
よくあるご質問
PNQI株の現在の価格は？
Invesco Nasdaq Internet ETFの株価は本日55.37です。55.10 - 55.39内で取引され、前日の終値は54.70、取引量は50に達しました。PNQIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco Nasdaq Internet ETFの株は配当を出しますか？
Invesco Nasdaq Internet ETFの現在の価格は55.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.88%やUSDにも注目します。PNQIの動きはライブチャートで確認できます。
PNQI株を買う方法は？
Invesco Nasdaq Internet ETFの株は現在55.37で購入可能です。注文は通常55.37または55.67付近で行われ、50や0.33%が市場の動きを示します。PNQIの最新情報はライブチャートで確認できます。
PNQI株に投資する方法は？
Invesco Nasdaq Internet ETFへの投資では、年間の値幅37.75 - 57.16と現在の55.37を考慮します。注文は多くの場合55.37や55.67で行われる前に、-0.43%や20.42%と比較されます。PNQIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco NASDAQ Internet ETFの株の最高値は？
Invesco NASDAQ Internet ETFの過去1年の最高値は57.16でした。37.75 - 57.16内で株価は大きく変動し、54.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Nasdaq Internet ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco NASDAQ Internet ETFの株の最低値は？
Invesco NASDAQ Internet ETF(PNQI)の年間最安値は37.75でした。現在の55.37や37.75 - 57.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PNQIの動きはライブチャートで確認できます。
PNQIの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco Nasdaq Internet ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.70、26.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.70
- 始値
- 55.19
- 買値
- 55.37
- 買値
- 55.67
- 安値
- 55.10
- 高値
- 55.39
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- -0.43%
- 6ヶ月の変化
- 20.42%
- 1年の変化
- 26.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前