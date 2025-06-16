报价部分
货币 / PNQI
PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF

55.37 USD 0.67 (1.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PNQI汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点55.10和高点55.39进行交易。

关注Invesco Nasdaq Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PNQI新闻

常见问题解答

PNQI股票今天的价格是多少？

Invesco Nasdaq Internet ETF股票今天的定价为55.37。它在55.10 - 55.39范围内交易，昨天的收盘价为54.70，交易量达到50。PNQI的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Nasdaq Internet ETF股票是否支付股息？

Invesco Nasdaq Internet ETF目前的价值为55.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.88%和USD。实时查看图表以跟踪PNQI走势。

如何购买PNQI股票？

您可以以55.37的当前价格购买Invesco Nasdaq Internet ETF股票。订单通常设置在55.37或55.67附近，而50和0.33%显示市场活动。立即关注PNQI的实时图表更新。

如何投资PNQI股票？

投资Invesco Nasdaq Internet ETF需要考虑年度范围37.75 - 57.16和当前价格55.37。许多人在以55.37或55.67下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看PNQI价格图表，了解每日变化。

Invesco NASDAQ Internet ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco NASDAQ Internet ETF的最高价格是57.16。在37.75 - 57.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Nasdaq Internet ETF的绩效。

Invesco NASDAQ Internet ETF股票的最低价格是多少？

Invesco NASDAQ Internet ETF（PNQI）的最低价格为37.75。将其与当前的55.37和37.75 - 57.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PNQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PNQI股票是什么时候拆分的？

Invesco Nasdaq Internet ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.70和26.88%中可见。

日范围
55.10 55.39
年范围
37.75 57.16
前一天收盘价
54.70
开盘价
55.19
卖价
55.37
买价
55.67
最低价
55.10
最高价
55.39
交易量
50
日变化
1.22%
月变化
-0.43%
6个月变化
20.42%
年变化
26.88%
