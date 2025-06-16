PNQI: Invesco Nasdaq Internet ETF
今日PNQI汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点55.10和高点55.39进行交易。
关注Invesco Nasdaq Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNQI新闻
- Should You Invest in the Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- PNQI: Not The Best Choice For Large-Cap Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Should You Invest in the Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)?
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
常见问题解答
PNQI股票今天的价格是多少？
Invesco Nasdaq Internet ETF股票今天的定价为55.37。它在55.10 - 55.39范围内交易，昨天的收盘价为54.70，交易量达到50。PNQI的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Nasdaq Internet ETF股票是否支付股息？
Invesco Nasdaq Internet ETF目前的价值为55.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.88%和USD。实时查看图表以跟踪PNQI走势。
如何购买PNQI股票？
您可以以55.37的当前价格购买Invesco Nasdaq Internet ETF股票。订单通常设置在55.37或55.67附近，而50和0.33%显示市场活动。立即关注PNQI的实时图表更新。
如何投资PNQI股票？
投资Invesco Nasdaq Internet ETF需要考虑年度范围37.75 - 57.16和当前价格55.37。许多人在以55.37或55.67下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看PNQI价格图表，了解每日变化。
Invesco NASDAQ Internet ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco NASDAQ Internet ETF的最高价格是57.16。在37.75 - 57.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Nasdaq Internet ETF的绩效。
Invesco NASDAQ Internet ETF股票的最低价格是多少？
Invesco NASDAQ Internet ETF（PNQI）的最低价格为37.75。将其与当前的55.37和37.75 - 57.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PNQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PNQI股票是什么时候拆分的？
Invesco Nasdaq Internet ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.70和26.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.70
- 开盘价
- 55.19
- 卖价
- 55.37
- 买价
- 55.67
- 最低价
- 55.10
- 最高价
- 55.39
- 交易量
- 50
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- -0.43%
- 6个月变化
- 20.42%
- 年变化
- 26.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 10.7
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值