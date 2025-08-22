PNC fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 204.00 ve Yüksek fiyatı olarak 206.29 aralığında işlem gördü.

PNC Financial Services Group Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.