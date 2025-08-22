FiyatlarBölümler
Dövizler / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)

205.52 USD 0.76 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PNC fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 204.00 ve Yüksek fiyatı olarak 206.29 aralığında işlem gördü.

PNC Financial Services Group Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
204.00 206.29
Yıllık aralık
145.12 216.26
Önceki kapanış
206.28
Açılış
206.23
Satış
205.52
Alış
205.82
Düşük
204.00
Yüksek
206.29
Hacim
2.319 K
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
0.20%
6 aylık değişim
18.06%
Yıllık değişim
11.96%
21 Eylül, Pazar