Dövizler / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
205.52 USD 0.76 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PNC fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 204.00 ve Yüksek fiyatı olarak 206.29 aralığında işlem gördü.
PNC Financial Services Group Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PNC haberleri
- The PNC Financial Services Group, Inc (PNC) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- WarrenAI Sıralamasına Göre En İyi 5 Büyük Ölçekli Banka: BMO %56 Yıllık Getiri ile Lider
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- PNC Bank ana kredi faiz oranını %7,25’e düşürüyor
- PNC Bank lowers prime lending rate to 7.25%
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Exclusive | The CEO Who Wants to Double the Size of His Bank to $1 Trillion
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Charlotte McLaughlin joins Community Capital Technology board
- Piper Sandler raises PNC Financial stock price target to $211 on FirstBank deal
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- PNC Financial stock rises as HSBC raises price target on FirstBank acquisition
- JPMorgan vs. PNC Financial: Which Bank Stock Is the Smarter Buy Today?
- PNC Financial to buy smaller rival FirstBank in $4.1 billion deal
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Why Is Evercore (EVR) Up 8% Since Last Earnings Report?
- Visa shutters US open-banking unit as data fight heats up, Bloomberg News reports
Günlük aralık
204.00 206.29
Yıllık aralık
145.12 216.26
- Önceki kapanış
- 206.28
- Açılış
- 206.23
- Satış
- 205.52
- Alış
- 205.82
- Düşük
- 204.00
- Yüksek
- 206.29
- Hacim
- 2.319 K
- Günlük değişim
- -0.37%
- Aylık değişim
- 0.20%
- 6 aylık değişim
- 18.06%
- Yıllık değişim
- 11.96%
21 Eylül, Pazar