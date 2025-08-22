통화 / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
205.52 USD 0.76 (0.37%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNC 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 204.00이고 고가는 206.29이었습니다.
PNC Financial Services Group Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
204.00 206.29
년간 변동
145.12 216.26
- 이전 종가
- 206.28
- 시가
- 206.23
- Bid
- 205.52
- Ask
- 205.82
- 저가
- 204.00
- 고가
- 206.29
- 볼륨
- 2.319 K
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 0.20%
- 6개월 변동
- 18.06%
- 년간 변동율
- 11.96%
