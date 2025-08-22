通貨 / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
206.28 USD 2.51 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNCの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり203.40の安値と206.52の高値で取引されました。
PNC Financial Services Group Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
203.40 206.52
1年のレンジ
145.12 216.26
- 以前の終値
- 203.77
- 始値
- 203.85
- 買値
- 206.28
- 買値
- 206.58
- 安値
- 203.40
- 高値
- 206.52
- 出来高
- 2.046 K
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.58%
- 6ヶ月の変化
- 18.50%
- 1年の変化
- 12.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K