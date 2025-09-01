Währungen / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
206.28 USD 2.51 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNC hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 203.40 bis zu einem Hoch von 206.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die PNC Financial Services Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
203.40 206.52
Jahresspanne
145.12 216.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.77
- Eröffnung
- 203.85
- Bid
- 206.28
- Ask
- 206.58
- Tief
- 203.40
- Hoch
- 206.52
- Volumen
- 2.046 K
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 0.58%
- 6-Monatsänderung
- 18.50%
- Jahresänderung
- 12.38%
