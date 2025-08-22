CotizacionesSecciones
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)

203.77 USD 2.78 (1.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PNC de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 201.10, mientras que el máximo ha alcanzado 205.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PNC Financial Services Group Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

PNC News

Rango diario
201.10 205.84
Rango anual
145.12 216.26
Cierres anteriores
200.99
Open
201.10
Bid
203.77
Ask
204.07
Low
201.10
High
205.84
Volumen
2.562 K
Cambio diario
1.38%
Cambio mensual
-0.65%
Cambio a 6 meses
17.06%
Cambio anual
11.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B