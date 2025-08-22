Divisas / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
203.77 USD 2.78 (1.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PNC de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 201.10, mientras que el máximo ha alcanzado 205.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PNC Financial Services Group Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNC News
- PNC Bank reduce su tasa de interés preferencial al 7,25%
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Exclusive | The CEO Who Wants to Double the Size of His Bank to $1 Trillion
- Charlotte McLaughlin se une al consejo de Community Capital Technology
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Charlotte McLaughlin joins Community Capital Technology board
- Piper Sandler eleva el precio objetivo de PNC Financial a 211 dólares tras acuerdo con FirstBank
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- PNC Financial stock rises as HSBC raises price target on FirstBank acquisition
- JPMorgan vs. PNC Financial: Which Bank Stock Is the Smarter Buy Today?
- PNC Financial to buy smaller rival FirstBank in $4.1 billion deal
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Why Is Evercore (EVR) Up 8% Since Last Earnings Report?
- Visa shutters US open-banking unit as data fight heats up, Bloomberg News reports
Rango diario
201.10 205.84
Rango anual
145.12 216.26
- Cierres anteriores
- 200.99
- Open
- 201.10
- Bid
- 203.77
- Ask
- 204.07
- Low
- 201.10
- High
- 205.84
- Volumen
- 2.562 K
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- 17.06%
- Cambio anual
- 11.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B