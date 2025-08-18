КотировкиРазделы
PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)

200.99 USD 1.51 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PNC за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.68, а максимальная — 203.00.

Следите за динамикой PNC Financial Services Group Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
198.68 203.00
Годовой диапазон
145.12 216.26
Предыдущее закрытие
202.50
Open
203.00
Bid
200.99
Ask
201.29
Low
198.68
High
203.00
Объем
2.160 K
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-2.00%
6-месячное изменение
15.46%
Годовое изменение
9.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.