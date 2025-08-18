Валюты / PNC
PNC: PNC Financial Services Group Inc (The)
200.99 USD 1.51 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNC за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.68, а максимальная — 203.00.
Следите за динамикой PNC Financial Services Group Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PNC
Дневной диапазон
198.68 203.00
Годовой диапазон
145.12 216.26
- Предыдущее закрытие
- 202.50
- Open
- 203.00
- Bid
- 200.99
- Ask
- 201.29
- Low
- 198.68
- High
- 203.00
- Объем
- 2.160 K
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 15.46%
- Годовое изменение
- 9.50%
