Dövizler / PLYM
PLYM: Plymouth Industrial REIT Inc
22.04 USD 0.04 (0.18%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLYM fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.92 ve Yüksek fiyatı olarak 22.07 aralığında işlem gördü.
Plymouth Industrial REIT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PLYM haberleri
Günlük aralık
21.92 22.07
Yıllık aralık
12.71 22.65
- Önceki kapanış
- 22.00
- Açılış
- 21.94
- Satış
- 22.04
- Alış
- 22.34
- Düşük
- 21.92
- Yüksek
- 22.07
- Hacim
- 1.417 K
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 1.99%
- 6 aylık değişim
- 34.55%
- Yıllık değişim
- -2.39%
21 Eylül, Pazar