PLYM: Plymouth Industrial REIT Inc
22.00 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLYM за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.91, а максимальная — 22.12.
Следите за динамикой Plymouth Industrial REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLYM
Дневной диапазон
21.91 22.12
Годовой диапазон
12.71 22.65
- Предыдущее закрытие
- 22.02
- Open
- 22.02
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.91
- High
- 22.12
- Объем
- 1.334 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 34.31%
- Годовое изменение
- -2.57%
