Divisas / PLYM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PLYM: Plymouth Industrial REIT Inc
21.91 USD 0.09 (0.41%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLYM de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.82, mientras que el máximo ha alcanzado 22.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Plymouth Industrial REIT Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLYM News
- Digital Realty Stock Rallies 17% in Six Months: Will This Trend Last?
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Plymouth Industrial REIT declara dividendo trimestral de $0.24 por acción
- Plymouth Industrial REIT declara dividendo trimestral de 0,24 dólares por acción
- Plymouth Industrial REIT declares quarterly dividend of $0.24 per share
- Ashford Inks Agreement to Sell Residence Inn San Diego Sorrento Mesa
- Gladstone Commercial Executes Extension Lease With JBT Marel
- Terreno Realty Expands Footprint With $194.3M Acquisitions
- PDM Secures Over 500K Square Feet of Leases in Third Quarter to Date
- Vornado Acquires 623 Fifth Avenue Condominium Office for $218M
- Terreno Realty Announces Leases in Seattle, Sees Healthy Demand
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Alexandria Stock Gains 19.3% in 3 Months: Will the Trend Continue?
- Four Corners Continues Its Acquisition Spree to Boost Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Highwoods Concludes Acquisition of Legacy Union Parking Garage
- Plymouth Industrial REIT stock price target raised to $24 by BMO Capital
- Plymouth Rises 47% on Receiving Acquisition Proposal From Sixth Street
- Citizens JMP downgrades Plymouth Industrial REIT stock rating as Sixth Street proposes acquisition
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Rango diario
21.82 22.25
Rango anual
12.71 22.65
- Cierres anteriores
- 22.00
- Open
- 22.02
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.82
- High
- 22.25
- Volumen
- 1.329 K
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- 1.39%
- Cambio a 6 meses
- 33.76%
- Cambio anual
- -2.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B