Dövizler / PLXS
PLXS: Plexus Corp
141.00 USD 1.76 (1.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLXS fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 138.93 ve Yüksek fiyatı olarak 142.93 aralığında işlem gördü.
Plexus Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
138.93 142.93
Yıllık aralık
103.43 172.90
- Önceki kapanış
- 142.76
- Açılış
- 142.93
- Satış
- 141.00
- Alış
- 141.30
- Düşük
- 138.93
- Yüksek
- 142.93
- Hacim
- 474
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- 4.80%
- 6 aylık değişim
- 11.02%
- Yıllık değişim
- 3.79%
21 Eylül, Pazar