PLXS: Plexus Corp

141.00 USD 1.76 (1.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PLXS fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 138.93 ve Yüksek fiyatı olarak 142.93 aralığında işlem gördü.

Plexus Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

PLXS haberleri

Günlük aralık
138.93 142.93
Yıllık aralık
103.43 172.90
Önceki kapanış
142.76
Açılış
142.93
Satış
141.00
Alış
141.30
Düşük
138.93
Yüksek
142.93
Hacim
474
Günlük değişim
-1.23%
Aylık değişim
4.80%
6 aylık değişim
11.02%
Yıllık değişim
3.79%
21 Eylül, Pazar