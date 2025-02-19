Moedas / PLXS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PLXS: Plexus Corp
139.64 USD 1.38 (1.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLXS para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 139.30 e o mais alto foi 139.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Plexus Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLXS Notícias
- Why Plexus (PLXS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Plexus: Pipeline Underscores The Growth Potential Amid Short-Term Headwinds (NASDAQ:PLXS)
- Why Is Celestica (CLS) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- Plexus (PLXS) Up 10.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Plexus CEO Kelsey sells $188,445 in shares
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- Plexus stock price target lowered to $158 by Needham on mixed outlook
- Plexus stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Plexus stock price target lowered to $140 by Stifel on mixed outlook
- Flex and Plexus shares fall as Raymond James analyzes IT supply chain
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Plexus (PLXS) Q3 Earnings Top Estimates
- Plexus earnings beat by $0.19, revenue fell short of estimates
- Plexus Q3 2025 slides: revenue tops $1 billion as operating margin hits 6% target
- Implied Volatility Surging for Plexus Stock Options
- Plexus stock expected to show EPS growth in Q3:F25, Sidoti maintains Neutral
- Stifel maintains Plexus stock Hold rating with $145 price target
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- **Benchmark maintains buy rating and $160 target on Plexus stock**
- Plexus Issues Fiscal 2024 Sustainability Report
- Plexus CEO Todd Kelsey sells $393,350 in stock
- AT&T To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Faixa diária
139.30 139.64
Faixa anual
103.43 172.90
- Fechamento anterior
- 138.26
- Open
- 139.58
- Bid
- 139.64
- Ask
- 139.94
- Low
- 139.30
- High
- 139.64
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- 3.79%
- Mudança de 6 meses
- 9.95%
- Mudança anual
- 2.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh