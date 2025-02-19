KurseKategorien
Währungen / PLXS
Zurück zum Aktien

PLXS: Plexus Corp

142.76 USD 4.50 (3.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLXS hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.16 bis zu einem Hoch von 143.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Plexus Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLXS News

Tagesspanne
139.16 143.48
Jahresspanne
103.43 172.90
Vorheriger Schlusskurs
138.26
Eröffnung
139.58
Bid
142.76
Ask
143.06
Tief
139.16
Hoch
143.48
Volumen
333
Tagesänderung
3.25%
Monatsänderung
6.11%
6-Monatsänderung
12.41%
Jahresänderung
5.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K