PLXS
PLXS: Plexus Corp
142.76 USD 4.50 (3.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLXS hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.16 bis zu einem Hoch von 143.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Plexus Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLXS News
- Why Plexus (PLXS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Plexus: Pipeline Underscores The Growth Potential Amid Short-Term Headwinds (NASDAQ:PLXS)
- Why Is Celestica (CLS) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- Plexus (PLXS) Up 10.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Plexus CEO Kelsey sells $188,445 in shares
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- Plexus stock price target lowered to $158 by Needham on mixed outlook
- Plexus stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Plexus stock price target lowered to $140 by Stifel on mixed outlook
- Flex and Plexus shares fall as Raymond James analyzes IT supply chain
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Plexus (PLXS) Q3 Earnings Top Estimates
- Plexus earnings beat by $0.19, revenue fell short of estimates
- Plexus Q3 2025 slides: revenue tops $1 billion as operating margin hits 6% target
- Implied Volatility Surging for Plexus Stock Options
- Plexus stock expected to show EPS growth in Q3:F25, Sidoti maintains Neutral
- Stifel maintains Plexus stock Hold rating with $145 price target
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- **Benchmark maintains buy rating and $160 target on Plexus stock**
- Plexus Issues Fiscal 2024 Sustainability Report
- Plexus CEO Todd Kelsey sells $393,350 in stock
- AT&T To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
139.16 143.48
Jahresspanne
103.43 172.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 138.26
- Eröffnung
- 139.58
- Bid
- 142.76
- Ask
- 143.06
- Tief
- 139.16
- Hoch
- 143.48
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- 3.25%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- 12.41%
- Jahresänderung
- 5.09%
