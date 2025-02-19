КотировкиРазделы
Валюты / PLXS
Назад в Рынок акций США

PLXS: Plexus Corp

137.62 USD 0.11 (0.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLXS за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.46, а максимальная — 137.80.

Следите за динамикой Plexus Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PLXS

Дневной диапазон
135.46 137.80
Годовой диапазон
103.43 172.90
Предыдущее закрытие
137.51
Open
137.55
Bid
137.62
Ask
137.92
Low
135.46
High
137.80
Объем
357
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
2.29%
6-месячное изменение
8.36%
Годовое изменение
1.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.