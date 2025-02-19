Валюты / PLXS
PLXS: Plexus Corp
137.62 USD 0.11 (0.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLXS за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.46, а максимальная — 137.80.
Следите за динамикой Plexus Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLXS
- Why Plexus (PLXS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Plexus: Pipeline Underscores The Growth Potential Amid Short-Term Headwinds (NASDAQ:PLXS)
- Why Is Celestica (CLS) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- Plexus (PLXS) Up 10.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Plexus CEO Kelsey sells $188,445 in shares
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- Plexus stock price target lowered to $158 by Needham on mixed outlook
- Plexus stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Plexus stock price target lowered to $140 by Stifel on mixed outlook
- Flex and Plexus shares fall as Raymond James analyzes IT supply chain
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Plexus (PLXS) Q3 Earnings Top Estimates
- Plexus earnings beat by $0.19, revenue fell short of estimates
- Plexus Q3 2025 slides: revenue tops $1 billion as operating margin hits 6% target
- Implied Volatility Surging for Plexus Stock Options
- Plexus stock expected to show EPS growth in Q3:F25, Sidoti maintains Neutral
- Stifel maintains Plexus stock Hold rating with $145 price target
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- **Benchmark maintains buy rating and $160 target on Plexus stock**
- Plexus Issues Fiscal 2024 Sustainability Report
- Plexus CEO Todd Kelsey sells $393,350 in stock
- AT&T To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
135.46 137.80
Годовой диапазон
103.43 172.90
- Предыдущее закрытие
- 137.51
- Open
- 137.55
- Bid
- 137.62
- Ask
- 137.92
- Low
- 135.46
- High
- 137.80
- Объем
- 357
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 8.36%
- Годовое изменение
- 1.30%
