Dövizler / PLBC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PLBC: Plumas Bancorp
43.32 USD 1.81 (4.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLBC fiyatı bugün -4.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.28 ve Yüksek fiyatı olarak 45.46 aralığında işlem gördü.
Plumas Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLBC haberleri
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Günlük aralık
43.28 45.46
Yıllık aralık
37.69 51.33
- Önceki kapanış
- 45.13
- Açılış
- 45.29
- Satış
- 43.32
- Alış
- 43.62
- Düşük
- 43.28
- Yüksek
- 45.46
- Hacim
- 157
- Günlük değişim
- -4.01%
- Aylık değişim
- 0.39%
- 6 aylık değişim
- 0.46%
- Yıllık değişim
- 6.31%
21 Eylül, Pazar