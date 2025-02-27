QuotazioniSezioni
PLBC: Plumas Bancorp

43.32 USD 1.81 (4.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLBC ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.28 e ad un massimo di 45.46.

Intervallo Giornaliero
43.28 45.46
Intervallo Annuale
37.69 51.33
Chiusura Precedente
45.13
Apertura
45.29
Bid
43.32
Ask
43.62
Minimo
43.28
Massimo
45.46
Volume
157
Variazione giornaliera
-4.01%
Variazione Mensile
0.39%
Variazione Semestrale
0.46%
Variazione Annuale
6.31%
21 settembre, domenica