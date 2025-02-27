Valute / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.32 USD 1.81 (4.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLBC ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.28 e ad un massimo di 45.46.
Segui le dinamiche di Plumas Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PLBC News
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Intervallo Giornaliero
43.28 45.46
Intervallo Annuale
37.69 51.33
- Chiusura Precedente
- 45.13
- Apertura
- 45.29
- Bid
- 43.32
- Ask
- 43.62
- Minimo
- 43.28
- Massimo
- 45.46
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -4.01%
- Variazione Mensile
- 0.39%
- Variazione Semestrale
- 0.46%
- Variazione Annuale
- 6.31%
21 settembre, domenica