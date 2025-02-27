Moedas / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
45.23 USD 1.90 (4.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLBC para hoje mudou para 4.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.88 e o mais alto foi 45.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Plumas Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLBC Notícias
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Faixa diária
43.88 45.28
Faixa anual
37.69 51.33
- Fechamento anterior
- 43.33
- Open
- 43.88
- Bid
- 45.23
- Ask
- 45.53
- Low
- 43.88
- High
- 45.28
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 4.38%
- Mudança mensal
- 4.82%
- Mudança de 6 meses
- 4.89%
- Mudança anual
- 10.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh