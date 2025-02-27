Валюты / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.09 USD 0.50 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLBC за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.97, а максимальная — 43.75.
Следите за динамикой Plumas Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLBC
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Дневной диапазон
42.97 43.75
Годовой диапазон
37.69 51.33
- Предыдущее закрытие
- 43.59
- Open
- 43.50
- Bid
- 43.09
- Ask
- 43.39
- Low
- 42.97
- High
- 43.75
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -0.07%
- Годовое изменение
- 5.74%
