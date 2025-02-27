Devises / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.32 USD 1.81 (4.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLBC a changé de -4.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.28 et à un maximum de 45.46.
Suivez la dynamique Plumas Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PLBC Nouvelles
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Range quotidien
43.28 45.46
Range Annuel
37.69 51.33
- Clôture Précédente
- 45.13
- Ouverture
- 45.29
- Bid
- 43.32
- Ask
- 43.62
- Plus Bas
- 43.28
- Plus Haut
- 45.46
- Volume
- 157
- Changement quotidien
- -4.01%
- Changement Mensuel
- 0.39%
- Changement à 6 Mois
- 0.46%
- Changement Annuel
- 6.31%
