PLBC: Plumas Bancorp
45.28 USD 0.15 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLBC hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.00 bis zu einem Hoch von 45.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Plumas Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLBC News
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Tagesspanne
45.00 45.35
Jahresspanne
37.69 51.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.13
- Eröffnung
- 45.29
- Bid
- 45.28
- Ask
- 45.58
- Tief
- 45.00
- Hoch
- 45.35
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 4.94%
- 6-Monatsänderung
- 5.01%
- Jahresänderung
- 11.12%
