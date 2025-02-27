KurseKategorien
PLBC: Plumas Bancorp

45.28 USD 0.15 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLBC hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.00 bis zu einem Hoch von 45.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Plumas Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLBC News

Tagesspanne
45.00 45.35
Jahresspanne
37.69 51.33
Vorheriger Schlusskurs
45.13
Eröffnung
45.29
Bid
45.28
Ask
45.58
Tief
45.00
Hoch
45.35
Volumen
33
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
4.94%
6-Monatsänderung
5.01%
Jahresänderung
11.12%
