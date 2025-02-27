货币 / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.88 USD 0.79 (1.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLBC汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点43.79和高点45.00进行交易。
关注Plumas Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PLBC新闻
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
日范围
43.79 45.00
年范围
37.69 51.33
- 前一天收盘价
- 43.09
- 开盘价
- 43.79
- 卖价
- 43.88
- 买价
- 44.18
- 最低价
- 43.79
- 最高价
- 45.00
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.83%
- 月变化
- 1.69%
- 6个月变化
- 1.76%
- 年变化
- 7.68%
