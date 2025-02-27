통화 / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.32 USD 1.81 (4.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLBC 환율이 오늘 -4.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.28이고 고가는 45.46이었습니다.
Plumas Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PLBC News
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
일일 변동 비율
43.28 45.46
년간 변동
37.69 51.33
- 이전 종가
- 45.13
- 시가
- 45.29
- Bid
- 43.32
- Ask
- 43.62
- 저가
- 43.28
- 고가
- 45.46
- 볼륨
- 157
- 일일 변동
- -4.01%
- 월 변동
- 0.39%
- 6개월 변동
- 0.46%
- 년간 변동율
- 6.31%
