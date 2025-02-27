CotizacionesSecciones
PLBC: Plumas Bancorp

43.33 USD 0.24 (0.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PLBC de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.33, mientras que el máximo ha alcanzado 45.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Plumas Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
43.33 45.00
Rango anual
37.69 51.33
Cierres anteriores
43.09
Open
43.63
Bid
43.33
Ask
43.63
Low
43.33
High
45.00
Volumen
36
Cambio diario
0.56%
Cambio mensual
0.42%
Cambio a 6 meses
0.49%
Cambio anual
6.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B