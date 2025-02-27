Divisas / PLBC
PLBC: Plumas Bancorp
43.33 USD 0.24 (0.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLBC de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.33, mientras que el máximo ha alcanzado 45.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Plumas Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PLBC News
- Plumas Bancorp enters indemnification agreements for new board member
- Plumas Bancorp updates change in control agreements for executives
- Plumas Bancorp announces quarterly dividend of $0.30 per share
- Plumas Bancorp declares $0.30 quarterly dividend
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Plumas earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Plumas Bancorp FY 2024 presentation: Net interest margin expands despite headwinds
- Cornerstone shareholders approve merger with Plumas Bancor
- Plumas Bancorp director Michael Foster acquires $25,555 in stock
- This Plumas Bancorp Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), HASI (NYSE:HASI)
Rango diario
43.33 45.00
Rango anual
37.69 51.33
- Cierres anteriores
- 43.09
- Open
- 43.63
- Bid
- 43.33
- Ask
- 43.63
- Low
- 43.33
- High
- 45.00
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 0.42%
- Cambio a 6 meses
- 0.49%
- Cambio anual
- 6.33%
